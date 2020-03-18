بتروجت يمنح لاعبيه راحة اسبوعين من التدريبات

منح الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال لاعبيه راحة لمدة اسبوع بعد قرار ايقاف النشاط الرياضي لمدة اسبوعين بسبب مرض كورونا. كورونا. وسوف يستأنف الفريق تدريباته الإثنين المقبل استعدادا لإنطلاق الـجولة 18 لدوري الممتاز ب" مجموعة القاهرة". المعروف ان بتروجت في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن سيراميكا المتصدر ، ونقطتين عن الداخلية الثاني . وسوف يصعد اول المجموعة مع أول المجموعتين الصعيد وبحري للدوري الممتاز.

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