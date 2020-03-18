اللجنة البارالمبية تكرم اتحاد التايكوندو وأبطال «الباراتيكوندو »

قامت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب بتكريم الدكتورة سحر عبد الحق رئيس لجنة الباراتيكوندو بالاتحاد المصري للتايكوندو وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وأحمد سلطان عضو المجلس وذلك بعد تأهل اللاعبة سلمى على عبد المنعم بدورة طوكيو الأوليمبية بحصولها على الميدالية الذهبية .

وتأهل اللاعب محمد ياسر محمد الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. حضر الاحتفال كلا من الدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية و

وايهاب حسنين نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة و ورامى عبد الحميد أمين الصندوق و ابراهيم امين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية و القائم بأعمال المدير التنفيذى باللجنة و الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة و وادهم حسانين نائب المدير التنفيذى للجنة وعطية محمد مختار الادارة المالية و عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو على حضور الاحتفالية برفقة أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد و الدكتورة سحر عبدالحق رئيس لجنة الباراتايكوندا.وتم تكريم الجهاز الفنى و الادارى لمنتخب مصر بقيادة صفوة عبدالحق المدير الإدارى وهانى ابراهيم مدرب الفريق والدكتورة أمانى عبد الفتاح طبيبة الفريق واللاعبين اللاعبة سلمى على عبد المنعم الحاصلة على الميدالية الذهبية واللاعب محمد ياسر محمد الحاصل على الميدالية الذهبية واللاعبة امال خلاف موسى الحاصلة على الميدالية الفضية واللاعب احمد بدوى شعبان الحاصل على المركز الخامس.وأعربت الدكتورة حياة خطاب عن سعادتها بمنتخب الباراتايكوندا الذي ظهر بشكل مشرف في بطولة أفريقيا و تأهل بعض لاعبى المنتخب إلى دورة طوكيو البارالمبية ٢٠٢٠