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طارق يحيي يروي موقفاً مؤثراً عن الراحل محمد لطيف

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روى طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقفاً خالداً في ذاكرته مع الراحل محمد لطيف، الذي يتزامن اليوم مع ذكرى رحيله الثلاثين.
وقال يحيي خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج

زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" كنا بصدد خوض مباراة أمام فريق الفهود الكيني ببطولة أفريقيا وتعرضت لإصابة قبل المباراة بساعات".
وواصل:" لطيف انزعج كثيراً من إصابتي وطالبني أن أقوم بإجراء الاحماء مع اللاعبين وتجربة عضلاتي ووافق محمود أبورجيلة المدير الفني على طلب لطيف".
واختتم حديثه:" قمت بعملية الاحماء وشعرت بتحسن كبير ولعبت المباراة وسجلت هدفين وصنعت الهدف الثالث وساهمت في تحويل تأخر الزمالك لفوز كبير".
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