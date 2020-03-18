بتروجت يطالب بإقامة مباريات القسمين الثاني والثالث بعد رمضان

طالب مصطفى هنداوي مدير الكرة بنادي بتروجت بإستئناف المباريات المتبقية من دوري القسمين الثاني والثالث" 5 جولات" ،بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك حيث تحتاج الجولات الخمسة الى شهر واحد فقط.

ودلل هنداوي على أهمية هذه الرؤية لصعوبة اقامة مباريات القسمين الثاني والثالث تحت الأضواء الكاشفة خلال شهر رمضان المبارك، لعدم وجود إنارة في ملاعب القسمين الثاني والثالث.

كما أن عودة النشاط بعد اسبوعين حسب قرار

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وزارة الشباب والرياضة وبناء على تعليمات مجلس الوزراء يعنى أنه بعد انتهاء الاسبوعين اي مع أول ابريل سيتم منح الاندية 10 ايام على الأقل لإستعداد فرقها لعودة النشاط خاصة أن الفرق أعطت لاعبيها راحة إجبارية لعدم وضوح الرؤية بشأن إستئناف النشاط من عدمه بعد الإسبوعين.

وقال في حال بدأ مباريات القسمين

في منتصف ابريل سيكون المتبقى حوالي 10 ايام على شهر رمضان ومن الصعوبة انتهاء المسابقة خلال هذه المدة .

وقال إن الفائدة المرجوة من اقامة بقية مباريات المسابقتين الثانية والثالثة بعد رمضان، أن الجولات الخمسة لو بدأت في أول يونيه ستنهي مع نهاية نفس الشهر ،ـويتبقى مايزيد عن الشهرين بين نهاية الموسم وإنطلاق الموسم الجديد ، المقرر إنطلاقه في سبتمبر،ما يتيح الفرصة الكافية لإستعداد كل الفرق للموسم الجديد مع وضوح الصورة كاملة بشأن الفرق الصاعدة للدوري الممتاز او القسم الثاني أو الهابطة للمسابقتين.