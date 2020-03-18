أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لصفحة «أهلاوية» بسبب كورونا

سخر أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق من صفحة أهلاوية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأشارت الصفحة إلى أن فيروس كورونا انتشر عقب تتويج الزمالك بالسوبر المصري والإفريقي في عام 2020 وعندما تأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية الشركة الراعية أعلنت عن إلغاء البطولة لإفلاسها.

ورد أحمد عيد على تلك الصفحة قائلا: "حد يفهمهم إن البطولة اللي اتلغت كانت لما خدنا بطولة أبطال الكؤوس سنة 2000 عشان احنا كنا مخبيين عليهم ولسة محدش قالهم".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوما بسبب انتشار فيروس كورونا بناء على توجيهات رئيس الوزراء.



في عام 2020 وعندما تأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية الشركة الراعية أعلنت عن إلغاء البطولة لإفلاسها.ورد أحمد عيد على تلك الصفحة قائلا: "حد يفهمهم إن البطولة اللي اتلغت كانت لما خدنا بطولة أبطال الكؤوس سنة 2000 عشان احنا كنا مخبيين عليهم ولسة محدش قالهم".وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوما بسبب انتشار فيروس كورونا بناء على توجيهات رئيس الوزراء.

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