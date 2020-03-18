رئيس الاتحاد الإسباني يتمسك باستكمال المسابقة ويقرر عدم اعطاء اللقب للمتصدر الحالي

أصر “لويس روبياليس”، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، على إستكمال مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وكان الاتحاد الإسباني، قد قرر في وقت سابق، تأجيل بطولة الدوري لأجل غير مسمى، نظراً للانتشار الواسع لفيروس كورونا على مستوى أوروبا.

ونفى لويس روبياليس، التقارير التي اشارت إلى احتمالية إهداء لقب الدوري للمتصدر الحالي بعد تعليق النشاط الكروي داخل إسبانيا.

وقال روبياليس: “الدوريات المحلية يجب أن تنتهي قبل 30 يونيو ، لكن هذا التاريخ غير مؤكد حتى الآن، الشيء المثالي هو أن تكون هناك عدالة، ويجب الفوز بلقب الدوري على أرض الملعب و ليس بشكل آخر”.

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وأكمل “لقد صوتنا جميعا لصالح اقتراح استكمال المسابقة المحلية، ووافق جميع الرؤساء الإقليميين على دعم أطروحة الاتحاد الاسباني وهو التأجيل فقط والعمل إنهاء الدوريات قدر المستطاع”.

وأضاف “فيما يخص الجانب الصحي، فالاتحاد الإسباني لكرة القدم سيتخذ إجراءاته قبل أسبوع أو أسبوعين من استئناف النشاط، وهذا يتوقف على الموعد الذي ستخبرنا به السلطات الحكومية”.

كما تحدث روبياليس عن مسابقة “كأس ملك إسبانيا” وذكر انه ليس هناك موعد محدد للعب النهائي بين فريقي “ريال سوسيداد وأتليتك بلباو”، وحتى لو لعبت المباراة في موعدها المحدد 31 مايو ستلعب بدون جمهور.