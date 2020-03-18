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رئيس ريال مدريد السابق يُصاب بفيروس كورونا وحالته خطيرة

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مهاب زايد 0 تبليغ

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ذكرت صحفية “ماركا الإسبانية”، أن لورينزو سانز، رئيس “” السابق، أصيب بفيروس كورونا، بعد ما أجري له الفحص الطبي الذي أظهر نتيجة إيجابية.

وأضافت الصحيفة، أن حالة لورينزو البالغ من العمر 76 عامًا خطيرة، وهو يتواجد بالعناية المركزة في الوقت الحالي.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن “سانز”، كان يعاني من الحمى في الأيام الأخيرة وحالته كانت متدهورة قبل اكتشاف اصابته بالفيروس المعروف بـ”COVID-19“.

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وتولى لورينزو رئاسة الفريق الملكي في الفترة ما بين عامي 1995 و2000، والتي حقق خلالها الفريق الملكي، “ ” في مناسبتين 1998 و2000، بفضل تعاقداته مع لاعبين كبار مثل “سيدورف وروبرتو كارلوس وسوكر وريدوندو “.

وعانى “لورينزو” في الفترة الأخيرة من مشاكل مالية وصلت إلى حد الحجز على منزله من قبل الدائنين، بالإضافة إلى وقوعه في مشاكل عديدة.

لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق (صورة: BERNARDO RODRIGUEZ (EFE))
لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق (صورة: BERNARDO RODRIGUEZ EFE))

اخرها مواجهته خطورة السجن بعد أن قبض عليه من قبل الشرطة متورطًا في عمليات تبادل لوثائق مالية وكمبيالات، كما استجوبته الشرطة في صرف مبالغ مالية بطريقة غير شرعية استخدمها في عملية شراء نادي بارما الإيطالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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