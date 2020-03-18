رئيس ريال مدريد السابق يُصاب بفيروس كورونا وحالته خطيرة

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ذكرت صحفية “ماركا الإسبانية”، أن لورينزو سانز، رئيس “ريال مدريد” السابق، أصيب بفيروس كورونا، بعد ما أجري له الفحص الطبي الذي أظهر نتيجة إيجابية.
وأضافت الصحيفة، أن حالة لورينزو البالغ من العمر 76 عامًا خطيرة، وهو يتواجد بالعناية المركزة في الوقت الحالي.
ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن “سانز”، كان يعاني من الحمى في الأيام الأخيرة وحالته كانت متدهورة قبل اكتشاف اصابته بالفيروس المعروف بـ”COVID-19“.
وتولى لورينزو رئاسة الفريق الملكي في الفترة ما بين عامي 1995 و2000، والتي حقق خلالها الفريق الملكي، “دوري أبطال أوروبا ” في مناسبتين 1998 و2000، بفضل تعاقداته مع لاعبين كبار مثل “سيدورف وروبرتو كارلوس وسوكر وريدوندو “.
وعانى “لورينزو” في الفترة الأخيرة من مشاكل مالية وصلت إلى حد الحجز على منزله من قبل الدائنين، بالإضافة إلى وقوعه في مشاكل عديدة.
اخرها مواجهته خطورة السجن بعد أن قبض عليه من قبل الشرطة متورطًا في عمليات تبادل لوثائق مالية وكمبيالات، كما استجوبته الشرطة في صرف مبالغ مالية بطريقة غير شرعية استخدمها في عملية شراء نادي بارما الإيطالي.
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