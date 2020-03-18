رياضة | الأهلي يحدد موقفه من العروض السعودية لضم نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موقفه من العروض السعودية لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادي الأهلي موقفه من العروض التى يتلقاها نجم الفريق للرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عدد من العروض السعودية في الأيام الماضية، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بداية الموسم الكروي المقبل.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "الأهلي رفض العروض المقدمة لكهربا وتمسكوا بخدمات اللاعب".

ويذكر أن كهربا تعرض الإيقاف حتي نهاية الموسم الحالي بعد أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك.