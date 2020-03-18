رياضة | الكشف عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بصفقات هجومية قوية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي المقاولون العرب من أجل الحصول على توقيع مهاجم فريق ذئاب الجبل، الشاب طاهر محمد طاهر، صاحب الـ22 عام.

وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسؤولو الزمالك فاوضوا اللاعب، ويجرون حاليًا اتفاقهم مع مسئولي نادي المقاولون العرب من أجل إنهاء صفقة اللاعب مبكرًا.