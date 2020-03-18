رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 17 مارس: أزمة تضرب زيدان.. 5 صفقات على طاولة الملكي.. بيريز يعثر على بديل كاسيميرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 17 مارس: أزمة تضرب زيدان.. 5 صفقات على طاولة الملكي.. بيريز يعثر على بديل كاسيميرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 17 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حدد نهاية أبريل المقبل من أجل عودة مباريات الدوري بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- أزمة تواجه زيدان قبل مواجهة مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن هناك معضلة تواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم: "يؤثر أحد قرارات زيدان التكتيكية الأخيرة في البحث عن التعزيز لمدريد على أثنين من لاعبين خط الوسط وهم كروس ومودريتش".

وتابعت: "أمام مانشستر سيتي لم يتواجد الألماني وفي الكلاسيكو لم يتواجد الكرواتي، امام ليفانتي اشترك الثنائي وانتهت المباراة بهزيمة وأيضًا امام بيتيس التقيا مع هزيمة مرة أخرى".

وواصلت: "لكن إلى جانب بعض النتائج السيئة التي تزيد من شكوك زيدان حول ما إذا كانت ثنائية كروس ومودريتش معًا في البداية تُفيد الفريق، فإن قرارات تدويرهم وترك احدهم في المباريات الكبيرة مثل السيتي وبرشلونة أثارت بعض الانزعاج".

وأضافت: "لم يكن مودريتش مستمتعًا باستبداله في الكلاسيكو وكان كروس منزعجًا بالفعل بعد تبديله امام بيتيس، حيث غادر الملعب في الدقيقة 69".

وواصلت: "كما شهد كروس مؤخرًا أن زيدان أخرجه من الملعب في منتصف الشوط الأول في الديربي وتركه دون لعب اي دقيقة في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا امام السيتي، هذه الضربات التي لم يعتاد عليها كل من كروس ولوكا".

واختتمت الصحيفة: "في هذه المرحلة سيكون من الصعب على زيدان إدارة الثنائي، حيث يبدو أن اتجاه المدرب ليس في ضمهم في تشكيلة واحدة والمراهنة على حضور واحد فقط من الاثنين مع كاسيميرو وفالفيردي الذي حصل على ثقة زيدان عندما يتعلق الأمر بإعطاء مزيد من التوازن للفريق".

- 5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

يحاول نادي ريال مدريد الإسباني، تجهيز ميزانية قوية من أجل الدخول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتعاقد مع لاعبين يحققون إنجازات للفريق الملكي.

* كورونا يهدد موسم ريال مدريد

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر. وأدى إنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم إلى تأجيل كل البطولات والألعاب، حيث تم تأجيل بطولة الدوري الإسباني لمدة جولتين مقبلتين. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز صفقات ريال مدريد المنتظرة في الصيف المقبل.

* ساديو ماني - ليفربول

يهتم نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل الفريق الملكي في إنهاء التعاقد مع اللاعب سريعاً، حيث تبحث إدارة الميرنجي في البحث عن نجوم يظهر تأثيرهم مع الفريق بصورة سريعة.

* بول بوجبا - مانشستر يونايتد

يضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مواطنه بول بوجبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كأولوية قصوى في ضمه للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وأصبح بول بوجبا قريب من ريال مدريد، وخصوصاً بعد إبتعاده كثيراً عن المشاركة مع مانشستر يونايتد، خلال الفترة الماضية.

* فابيان رويز - نابولي

جذب فابيان رويز، لاعب فريق نابولي الإيطالي، أنظار كبار القوم في أوروبا بعد المستوى اللافت الذي يقدمه اللاعب مع نابولي في الكالتشيو.

ويسعى ريال مدريد في ضم رويز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلا للكراوتي لوكا مودريتش، وتأمين مركز خط الوسط على المدى البعيد.

* صامويل تشوكيزي - فياريال

يرغب ريال مدريد في التعاقد مع الدولي النيجيري صامويل تشوكيزي لاعب فياريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام زيدان بمراقبته في أمم أفريقيا الأخيرة التي لُعبت في فرنسا من أجل متابعة مستواه، حيث يستطيع الدولي النيجيري في اللعب كجناح ومهاجم.

* عودة أشرف حكيمي

بعد رحيل ألفارو أودريوزولا، الظهير الأيمن للفريق إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، توجب على ريال مدريد في تجهيز بديل قوي لداني كارفاخال، ومن المؤكد عادة أشرف حكيمي لاعب الميرنجي والمعار لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

- الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني

كشفت تقارير إذاعية اليوم عن موعد عودة الدوري الإسباني لكرة القدم، للدوران من جديد خلال الفترة المقبلة بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر تونيو جارسيا الإعلامي في إذاعة "كادينا سير": كل من ريال مدريد وبرشلونة و بقية الأندية يرغبون في إنهاء بطولة الدوري وهذه هي الفكرة الوحيدة التي يتعاملون معها".

وتابع: "الموعد المثالي الذي تحدده الأندية هو نهاية شهر أبريل على الرغم من أنّها تعلم أنّ هذا الموعد هو معقد للغاية".

ويجتمع الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء من أجل حسم موقف العديد من البطولات الأوروبية.

- صفقات في زمن الكورونا.. ريال مدريد وبرشلونة وكبار أووربا يرفعون شعار التحدي

لا يزال عدم لعب مباريات في أي دوري في العالم، هو الأمر السائد هذه الأيام في جميع الدوريات، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تأجيل وإلغاء معظم الدوريات على مستوى العالم، بالإضافة إلى إرباك كل المواعيد الدولية المحددة للمنتخبات الوطنية، حيث حاولت العديد من الأندية في إستغلال فترة التوقف، لجس نبض العديد من اللاعبين في الانتقال إليهم، وتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز الأسماء المطروحة على طاولات الفرق من أجل التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

* لاوتارو مارتينيز يقترب من برشلونة

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أكدت صحيفة "توتو سبورت"، عن إقتراب النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، من الانضمام لنادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن فريق إنتر ميلان، مستعد للتخلي عن خدمات لاوتارو مارتينيز مقابل 111 مليون يورو.

* إيكاردي يعود الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتم طرح إسم مارو إيكاردي، كخيار أول لضمه في الصيف المقبل.

وكان إيكاردي قد أعير لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قادما من فريق إنتر ميلان، مع وجود بند في العقد يسمح له بالإنتقال الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

* ماني صفقة الموسم في ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "إل ديسمارك" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد السبب الرئيسي في إقتراب ساديو ماني من ريال مدريد، بعد إقصاء ليفربول من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الشبكة، أن ريال مدريد اقترب أكثر من أي وقت مضى في التعاقد مع ماني أو زميله بالفريق الدولي المصري محمد صلاح، وخصوصا بعد إقصاء حامل اللقب من البطولة.

* تشيلسي يسعى لإبرام ثلاث صفقات

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الاستعداد للموسم المقبل من البريميرليج.

وبحسب صحيفة "إكسبرس"، فإن تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات كل من أندريه أونانا، حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، واللاعب الإسباني مارك كوكوريلا جناح فريق برشلونة المعار هذا الموسم إلى فريق خيتافي، واللاعب الجامايكي ليون بيلي جناح فريق باير ليفركوزن الألماني.

- ريال مدريد يبحث عن بديل كاسيميرو في الصيف

بدأ مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في البحث عن بديل للاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط الفريق للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏ماركا، إن كاسميرو لعب مع ريال مدريد حتى الان في هذا الموسم 3120 دقيقة مقسمة على 35 مباراة في جميع المسابقات، ولكن الاعتماد المفرط الحالي على البرازيلي ليس بالشيء الجيد للفريق.

‏وأوضحت الصحيفة الإسباني إن على هذا النحو فمن الضروري أن يسعى ريال مدريد للبحث عن بديل ليحصل كاسيميرو على الراحة من وقت لآخر، حيث يعد اللاعب صاحب (28 عام) مهم بالنسبة لزيدان، وعندما يخسر ريال مدريد غالباً ما يكون البرازيلي غائب.

‏ولكن إحدى أكبر المشاكل للمدرب الفرنسي هي أنه لا يملك بديل آخر لديه نفس صفات البرازيلي، وكان قد أعطى زيدان لفالفيردي مكان كاسميرو في خط الوسط في بعض المباريات ومن الواضح أن الأوروجوياني ليس مرتاح في هذا المركز.

- نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

أصبح الويلزي جاريث بيل قريبا من الرحيل عن نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تراجع مستواه بشكل كبير في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد يسعي للتخلص من خدمات الويلزي جاريس بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، لإبرام تعاقدات قوية استعدادًا للموسم المقبل.

وتأتي رغبة ريال مدريد في رحيل جاريث بيل بعدما فشل في استعادة مستواه خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يحصل على راتب ضخم بقيمة 17 مليون يورو، كما أنه عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح يشغل مكانا من خارج الاتحاد بقائمة الملكي.

وأشارت الصحيفة أن مسئولي ريال مدريد يدركون جيدًا أن التخلص من "بيل" ليس أمرًا سهلا.

ومن جانبه يرغب جاريث بيل في استكمال عقده مع ريال مدريد حتي 2022، ولا يريد الرحيل عن النادي الملكي خلال الفترة الحالية، حيث أكد وكيل أعماله أنه سعيد في النادي الملكي ولا يرغب في مغادرة النادي.

وأشارت تقارير أنه حال اصرار ريال مدريد على رحيل اللاعب قد يكون ذلك للدوري الأمريكي أو الدوري الانجليزي.

- ريال مدريد.. أندية مستفيدة من توقف الدوريات الأوروبية

توقفت الدوريات الخمس الكبري، الإنجليزي، الإسبانى، الألماني، الفرنسي، الإيطالي بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، والذى أصاب العديد من اللاعبين والمدربين.

ويأتي ريال مدريد في مقدمة الأندية التى إستفادة من توقف النشاط الرياضى، ريال مدريد الإسبانى والذى يحتل المركز الثانى فى الليجا الإسبانية خلف برشلونة، ويأتي الإستفادة لمدريد ليس فقط فى الليجا، ولكن فى عودة اللاعبين المصابين قبل نهاية الموسم ويأتي فى مقدمتهم النجم البلجيكى إيدين هازارد والذى أجري عملية جراحية خلال الفترة الأخيرة وكان من المفترض أن يعود على بداية الموسم الجديد، ولكن بعد تعليق النشاط أصبحت عودة اللاعب خلال الموسم الجاري.

وأيضًا كان من المفترض أن يواجه المرينجي نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، على ملعب الاتحاد ومُطالب بالعودة فى النتيجة بعد خسارة لقاء الذهاب لهدفين لهدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وكان سيدخل اللقاء دون حارس مرماه تيبو كورتوا والظهير الأيسر مارسيلو للإصابة ولكن بعد تأجيل اللقاء سيدخل الملكي بصفوف مكتملة.

- ليفربول يحطم حلم مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد

قام واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي بتحطيم حلم الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نادي ريال مدريد قد اظهر رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع مبابي لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية إلى أن مبابي يحلم بالفعل في الانضمام إلى نادي ريال مدريد في المستقبل لحصد المزيد من البطولات في مسيرته الكروية.

وأكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن نادي ريال مدريد يعرف مدى صعوبة إنهاء الاتفاق لضم كيليان مبابي في الصيف بسبب مطالب نادي باريس سان جيرمان المادية المبالغ فيها.

وكشفت الصحيفة أنه بسبب احتمالية عدم إتمام الصفقة فقد حدد نادي ريال مدريد السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول لضمه في الصيف ليكون بديلا لمبابي في حالة فشل النادي في ضمه.

كما ذكرت الصحيفة أن عقد ماني مع نادي ليفربول ينتهي بنهاية عام 2023 القادم وتبلغ قيمته السوقية حوالي 150 مليون يورو

وقد شارك ساديو ماني في 37 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.