رياضة | عاجل.. 6 حالات كورونا جديدة تضرب إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 6 حالات كورونا جديدة تضرب إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي جديد من أندية الدوري الإسباني الممتاز رسميا عن وجود العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في الفترة الأخيرة.

وقد أعلن نادي إسبانيول الإسباني اليوم الثلاثاء 17 مارس رسميا عن إصابة 6 حالات من الفريق بفيروس كورونا.

وقال نادي إسبانيول في بيان رسمي عبر حسابه: "تم الكشف عن وجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا بين الفريق الأول والجهاز الفني والطبي".

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ولكن لم يكشف نادي إسبانيول عن أسماء الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الأول حتى الآن.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم كان قد أعلن منذ عدة أيام رسميا تعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز حتى شهر أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتواجد نادي إسبانيول في المركز العشرين من جدول ترتيب بطولة الدروي الإسباني الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.