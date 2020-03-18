رياضة | يوفنتوس يضع نجم توتنهام على رأس أولويات الفريق في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يضع نجم توتنهام على رأس أولويات الفريق في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي يوفنتوس الإيطالي بوضع واحد من نجوم نادي توتنهام الإنجليزي على رأس أولويات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس وضع هاري كين على رأس أولويات الفريق في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم وليكون البديل المناسب للأرجنتيني جوانزالو هيجواين مهاجم اليوفي في المستقبل.

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ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد ونادي برشلونة.

وقد شارك هاري كين في 30 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 19 هدف وصنع 3 أهداف آخرين.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 63 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.