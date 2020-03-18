رياضة | الخولي: مجلس المصري البورسعيدي قرر استكمال مهمته ونتعرض لحرب شرسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخولي: مجلس المصري البورسعيدي قرر استكمال مهمته ونتعرض لحرب شرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف :"قررنا منذ قليل بتأجيل تجمع اللاعبين ليوم السبت لأن الظروف ليست واضحة".
وتابع :"نؤكد على نقطة بأن حياة لاعب أو ناشئ أهم بكثير من مباراة كرة قدم، وهذا هو توجه الدولة".
وأشار :"نأخذ خطوات احترازية وهي هامة للغاية، حتى لو أتبعها وقف للنشاط في كرة القدم".
وعن موقف المجلس من الاستمرار أو الرحيل قال :"مجلس الإدارة احتمع بالأمس وقرر استكمال مهمته، لكن علينا أن نؤكد بأن الظروف صعبة جدا ونتعرض لحرب شرسة داخل مدينة بورسعيد من قبل البعض".
وزاد :"إلى هذه اللحظة نعاني من نتائج انتخابات النادي المصري التي أقيمت منذ موسمين ونصف".
وتابع :"مجلس سمير حلبية أعاد الاستقرار للنادي البورسعيدي والجميع شاهد على ذلك".