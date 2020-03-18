رياضة | ميلان يفسح الطريق أمام ليفربول لضم نجم الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يفسح الطريق أمام ليفربول لضم نجم الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفسح نادي ميلان الإيطالي الطريق أمام نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع نجم الدوري الألماني الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي ميلان كان يرغب في التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزج الألماني في الصيف القادم.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي ميلان تراجع عن فكرة التعاقد مع فيرنر بشكل مفاجئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ميلان تراجع عن فكرة التعاقد مع تيمو فيرنر لأن نادي لايبزج يرغب في الحصول على مبلغ 60 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب ولكن يعتبر النادي الإيطالي هذا المبلغ ضخم جدا.

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كما أكدت الصحيفة أن تراجع نادي ميلان عن ضم تيمو فيرنر يفسح المجال قليلا أمام نادي ليفربول لضم اللاعب في نهاية الموسم الجاري بعد أن اظهر الريدز رغبة كبيرة في ضم اللاعب.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع فيرنر في الصيف القادم أبرزها نادي توتنهام وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة.

وقد شارك تيمو فيرنر في 36 مباراة حتى الآن مع نادي لايبزج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 27 هدف وصنع 9 أهداف آخرين.