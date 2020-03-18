رياضة | "الإمام" يصنع الحدث مع شباب سمنود.. الترقي ظلما كبيراً لمجموعة الغربية وتوقف النشاط طبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإمام" يصنع الحدث مع شباب سمنود.. الترقي ظلما كبيراً لمجموعة الغربية وتوقف النشاط طبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مشواره في كرة القدم لاعبا في صفوف نادي سمنود بمحافظة الغربية وكهرباء طلخا بالدقهلية، ثم إتجه لمجال التدريب مع ناشئين نادي سمنود ك مديراً للقطاع، ومدربا عاماً مع مجموعة لامعة من المدربين في الدرجة الثانية والثالثة أمثال طارق الصاوي، وخالد عيد، وكابتن فايز، وحمادة مرزوق، ونبيل حلمي، ومحمد درويش، وطارق السعيد، ومديرا فنيا لنادي سمنود في الممتاز ب، وفريق أجا، وأخيرا مركز شباب سمنود المشارك في دوري الدرجة الرابعة منطقة الغربية.

أثبت أنه مدرب مميز وعلي مستوي عالي، لديه ثقة عالية في النفس وخبرة كبيرة، يمتلك فلسفة واضحة تعتمد علي المرونة التكتيكية، بالإضافة إلي معاملته الجيدة مع اللاعبين وحمل الضغط العصبي والنفسي بدلا عنهم.

إنه "خالد الإمام" صاحب ال49 عاما الذي صنع الحدث مع مركز شباب سمنود هذا الموسم، وقاد الفريق للصعود أول المجموعة لدورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثالث، بعد موسم يعد من أصعب مواسم الدرجة الرابعة في منطقة الغربية علي مر التاريخ، ويعتبر هذا الموسم هو المشاركة الثانية لشباب سمنود برئاسة رضوان برهان في دوري هذه الدرجة.

وفي حوار خاص للفجر الرياضي مع خالد الإمام بعد صعوده لدورة الترقي.

قال الإمام "نظام الترقي ظلما كبيراً لمجموعة الغربية حيث أننا لعبنا 22 مباراة وذلك لأن المجموعة 12 فريق، ونشارك في مباراتين كل إسبوع، ولكن باقي المجموعات الأخري كانوا 7 فرق فقط، وبيشاركوا بمباراة واحدة كل أسبوع، فكان من الطبيعي صعود الأول مباشرة، والمركز التاني يتأهل لدورة الترقي وهو نادي قحافة.

أما بالنسبة لتوقف النشاط "شيء طبيعي لأن الأهم مصلحة البلد لأن هذا الفيروس "كورونا" مثل خطرا كبيرا علي الدول العظمي أمثال إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، وغيرهم من الدول، ف ماذا يحدث اذا تمكن من دولة نامية مثل "مصر".

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وأكمل بأن الدوري سيتتضح ملامحه خلال أسبوعين من الآن، إذا تمكنوا من السيطرة علي الفيروس، ستكتمل البطولة بشروطها وقواعدها، ولو لا قدر الله لم نتمكن منه وأنتشر وذادت نسبة الوفيات، سوف تلغي مسابقة كرة القدم هذا العام.

وأما عن نظام الصعود والهبوط من وجهة نظره "هناك خيارين لا ثالث لهما"، أولا صعود الأول والثاني من الدرجة الثانيه للدوري الممتاز وصعود أول وثاني الدرجة الثالثة لدوري القسم الثاني، وصعود أول وثاني الدرجة الرابعة للقسم الثالث، وهذا في حالة عدم لعب المباريات المتبقية، والإختيار الثاني يبقي الوضع علي ما هو عليه.

وأردف "لابد من الأخذ بالإعتبار أن هناك أندية أنفقت الملايين هذا الموسم مثل سيراميكا كليوباترا، وغزل المحلة في الممتاز ب، وكفر الشيخ وبني عبيد في القسم الثالث، ومركز شباب سمنود وغيرهم، وتساءل هل إتحاد الكرة سوف يعوضهم عن ذلك.

وأشار بأن هناك جلسات بين هاني أبو ريدة وبعض رؤساء الأندية لحل أزمة الصعود والهبوط هذا الموسم، ولكن أري بأن الإتحاد سيراضي جميع الأندية، وسيكون الدوري الممتاز مجموعتين.

وأتم تصريحاته بأن لاعبي الدرجة الثالثة والرابعة حصلوا علي إجازة عقب قرار وزارة الشباب والرياضة، ونزلوا لشغلهم الخاص حتي ينفقوا علي بيوتهم ف منهم المتزوج ومنهم من عليه شيكات أقساط ومنهم من يعول أمه وأبيه ومن الصعب أن ينفذوا برنامج تدريبي يومي في بيوتهم أو بلدتهم، علي أمل انتهاء الأزمة الحالية والرجوع للتدريب في أنديتهم.