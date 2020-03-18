رياضة | أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: البارسا يضحي بنجمي الفريق.. رسالة كيكي سيتين للجماهير وأزمة جديدة في الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: البارسا يضحي بنجمي الفريق.. رسالة كيكي سيتين للجماهير وأزمة جديدة في الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 17 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 17 - 3 - 2020 :-

- برشلونة يفتتح مزاد بيع أومتيتى مقابل 118 مليون إسترلينى

ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني أبلغت مدافع الفريق الفرنسي صامويل أومتيتى بإمكانية رحيله عن صفوف البارسا نهاية الموسم الجاري بناءا على رغبة المدرب كيكي ستيين المدير الفني للفريق الكتالوني، وأضافت الصحفية الإنجليزية أن إصابات المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي وتحديداً إصابة الركبة وراء رغبة المدرب كيكي ستيين وإدارة برشلونة، في رحيل الاعب عم صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد خاصة مع وجود الثنائى جيرارد بيكيه وكليمنت لونجليه في خط الدفاع.

- بسبب فيروس كورونا.. برشلونة يخشى فشل صفقة نيمار

أشارت تقارير إسبانية حسب (ESPN)، إن فريق برشلونة يخشى أن يؤثر فيروس كورونا على استثماراته هذا الصيف بعد الخسائر المالية الكبيرة في الفترة الأخيرة، ويتوقع النادي الكتالوني أن يخسر مبلغًا كبيرًا من المال، وهذا سيحدد المبلغ الذي يمكنه إنفاقه في الميركاتو الصيفي على الصفقات الجديدة.

- برشلونة يصدم لاعبي الفريق بسبب توقف النشاط الرياضي

Advertisements

وفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن نادي برشلونة يخطط لتقليل أجور اللاعبين بعد تأثر ميزانية الفريق بسبب هذا الفيروس والخسائر التي تعرض لها الفريق، وأوضحت الصحيفة الإسبانية إلى أن بحسب صٌحف العاصمة فإن ريال مدريد سيُحافظ على أجور لاعبيه ثابتة ولن يقللها.

- آرسنال ينضم لسباق ضم مدافع برشلونة

أفادت صحيفة آس الإسبانية اليوم، أن أرسنال يتابع وضعية أومتيتي في برشلونة، والتي ذكرت آخر التقارير الخاصة بها، أنه مرشح بقوة لمغادرة البلوجرانا، وأوضحت الصحيفة أن إدارة أرسنال تؤمن بأن أومتيتي سيكون ثنائية صلبة مع مواطنه ويلبام ساليبا مدافع سانت إيتيان الفرنسي، الذي سينضم للجانرز الصيف المقبل بعد إنتهاء إعارته مع الفريق الفرنسي.

- برشلونة يقرر التخلص من الثنائي الزجاجي

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن إدارة برشلونة تنتظر مبلغ 130 مليون جنيه استرليني على الأقل، نظير بيع النجمين الفرنسيين في الميركاتو الصيفي المقبل، واوضحت الصحيفة أن أومتيتي في طريقه للرحيل بعد رفض إجراء جراحة في الركبة للتمسك بالمشاركة في المباريات.

- مدرب برشلونة يوجه رسالة إلى الجماهير الكتالونية

سجل كيكي سيتيين مقطع فيديو من منزله، حيث تم احتجازه بسبب وباء فيروس كورونا المنتشر في البلاد، فقال: "انا جالس على الأريكة في المنزل، بينما يجب أن أذهب إلى العمل والتدريب مثلما أفعل كل يوم"، وأضاف: "لدينا الآن بعض التوصيات التي يجب أن نلتزم بها، علينا أن نكون مسؤولين، فكر في الخطر الذي يمثله الفيروس على كل الناس، عليك وعلى الجميع، لذا ابقِ في المنزل".