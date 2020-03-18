الفحوصات تثبت سلامة خالد الصياح رئيس نادي الثقبة من الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 18 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلن أحمد القرون وكيل اللاعبين بالمملكة العربية السعودية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الإصابة بفيروس كورونا.

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ونشر القون تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قال فيها: ”أكدت الفحوصات الطبية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الكورونا ولله الحمد“.

وأضاف: ”كما أنني ومن حضر مناسبة تكريمه من الرياضيين لا نعاني من أي أعراض للمرض، ولله الحمد“.

واختتم: ”حرصت على هذا التوضيح للجميع بعد الكم الكبير من الاتصالات والاستفسارات. حفظ الله الجميع من كل مكروه“.