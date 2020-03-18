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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 مارس 2020
لورينزو سانسز
أصيب لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، بفيروس كورونا المتفشي خلال الفترة الحالية في العديد من البلدان حول العالم.
ووفقًا لصيحفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن لورينز صاحب الـ76 عامًا، اشتكى من ارتفاع في درجة الحرارة، ثم خضع للفحص الذي أثبت إصابته بفيروس كورونا.
وأفادت الصيحفة الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد السابق، حالته الصحية خطيرة حاليًا، وتم وضعه على الأجهزة الطبية في العناية المركزة.
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