الامارات | موهبة «دو لاليغا» يخضع لفترة معايشة في ليغانيس الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة «دو لاليغا» يخضع لفترة معايشة في ليغانيس الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن، أمس، مركز «دو لاليغا للكفاءات العالية»، عن وقوع اختيار كشافي (لاليغا) على مُهاجم فريق تحت 18 سنة، محمد علي، للخضوع للاختبارات، وفترة معايشة في نادي ليغانيس الإسباني. ووصل عدد اللاعبين المُختارين من قبل كشافي أندية (لاليغا) إلى 20 لاعباً، كما وصل عدد المنضمين من «دو لاليغا للكفاءات العالية» إلى أندية المحترفين والمنتخبات المحلية إلى 25 لاعباً.
وقال مدير الشؤون الدولية بنادي ليغانيس، خوسيه أنخل غارسيا، في تصريح صحافي: «اختيار محمد علي للاختبار في ليغانيس، يعكس أهمية الدور الذي يلعبه المركز في إعداد اللاعبين على مستوى احترافي».
وأضاف:«أرى بوضوح مدى تطور اللاعبين الشباب في مركز (دو لاليغا للكفاءات العالية) عاماً تلو الآخر، ومدى الجهد المبذول لتدريب اللاعبين على أعلى مستوى، وتهيئتهم لحياتهم الاحترافية بمعايير أقوى دوري في العالم، ونتطلع لمزيد من النجاحات في الفترة المُقبلة».
20
لاعباً من «دو لاليغا» تم اختيارهم من قبل كشافي الدوري الإسباني.
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