الامارات | مالك نادي تشلسي يخسر 2.4 مليار إسترليني بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مالك نادي تشلسي يخسر 2.4 مليار إسترليني بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر مالك نادي تشلسي الإنجليزي، الروسي رومان أبراموفيتش، 2.4 مليار إسترليني، منذ بداية العام الجديد 2020، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في خسائر اقتصادية هائلة، وضرب بشدة أسواق المال في العالم، ما أدى إلى خسائر كبيرة لأبراموفيتش الذي يستثمر فيها بشدة، بحسب الخبر الذي نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية أمس.

وقالت الصحيفة إن خسائر المليارديرات الروس بلغت مجتمعة، حتى الآن، 50 ملياراً إسترلينياً، مشيرة إلى أن ما تعرض له أبراموفيتش قد تكون له تبعات سلبية على نادي تشلسي في الفترة المقبلة. يذكر أن الملياردير الروسي اشترى النادي الإنجليزي سنة 2003، ورفض مراراً العديد من العروض لبيعه مقابل التنازل عن قسم كبير من أسهمه.