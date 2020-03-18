الامارات | اكتمال مجلس إدارة الرابطة بتعيين السويدي والكعبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال مجلس إدارة الرابطة بتعيين السويدي والكعبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل مجلس إدارة رابطة المحترفين، أمس، بتعيين عضوين جديدين، خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عقد في مقر اتحاد الكرة. وأعلنت الرابطة في بيان صحافي التحاق جواهر السويدي وسعيد الكعبي بالأعضاء المنتخبين في الجمعية العمومية التي أقيمت في 9 الجاري.
وتعتبر السويدي أول عنصر نسائي ينضم إلى مجلس إدارة الرابطة منذ تأسيسها، وهي من مواليد 1984، حاصلة على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة زايد، بكالوريوس في العلوم التطبيقية، وتعمل في قطاع الدراسات والبحوث في وزارة شؤون الرئاسة. ويعد الكعبي (مواليد 1992)، أصغر الأعضاء سناً في تاريخ مجلس الإدارة، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعضو فريق العمل العيناوي، وباحث في الأساليب العلمية التطويرية بكرة القدم.
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