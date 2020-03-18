الامارات | بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف تقام «أونلاين» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف تقام «أونلاين» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد الشطرنج إقامة بطولة الإمارات الأولى للشطرنج الخاطف عن طريق العالم الافتراضي (أونلاين)، وذلك في إطار حرص الاتحاد على استمرار المنافسات، وفي الوقت نفسه تجنب إقامتها بالشكل العادي التزاماً بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكشف الاتحاد أن البطولة ستجرى على الموقع العالمي lichess.org، الذي يعد الأشهر في العالم في تنظيم المنافسات عن طريق الإنترنت، ويستخدمه أشهر اللاعبين الدوليين والمهتمين بلعبة الشطرنج في العالم.

وتقام البطولة بالنظام السويسري من تسع جولات وبزمن ثلاث دقائق لكل لاعب، ويجدر بالذكر أن البطولة مصنفة ضمن أنظمة وقوانين الموقع العالمي نفسه. وقال رئيس الاتحاد، الدكتور سرحان المعيني، في تصريح صحافي إن إقامة البطولة بنظام «الأونلاين» تأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات الحكومة، وتماشياً مع التدابير الاحترازية للمحافظة على السلامة العامة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة الجهاز الفني في الاتحاد، فوزية عباس، إن كل التدابير والبرامج التدريبية التي أعدت للاعبي المنتخبات من خلال التدريب عن بُعد، وبالاستعانة بالبرامج العالمية المختصة، أثبتت فاعليتها ونجاحها من خلال تعاون الجميع، وأوضحت أنه تم توفير كل التجهيزات الفنية والتقنية لانطلاق البطولة الأولى للشطرنج الخاطف.