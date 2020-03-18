الامارات | لابا كودجو: العين فريق عظيم والخسارة من الجزيرة لن تحبطنا

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو: العين فريق عظيم والخسارة من الجزيرة لن تحبطنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل مهاجم العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، رسالة تحفيزية لجماهير «الزعيم»، أكد من خلالها أن الخسارة التي تعرضوا لها على يد الجزيرة 1-3، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لن تحبطهم، وأنهم سيواصلون مشوار التحدي نحو تحقيق اللقب، على الرغم من اتساع الفارق بينهم وبين شباب الأهلي المتصدر إلى ست نقاط كاملة. وكان اللاعب رفض الإدلاء بأي تصريحات عقب نهاية المباراة، وغادر الملعب وعلى وجهه ملامح الحزن.

وقال اللاعب التوغولي في رسالة نشرها في حسابه الرسمي على «إنستغرام»، ووجهها إلى جماهير العين: «على الرغم من الهزيمة، إلا أننا في نادي العين فريق عظيم، أنا فخور لأنني أحد عناصر هذا الفريق مع بقية زملائي، هيا بنا لنذهب لإظهار أفضل ما لدينا حتى النهاية».

وهي المرة الثانية خلال الموسم الحالي التي يبعث فيها اللاعب رسائل موجهة إلى الجماهير مباشرة، إذ سبق وأن قام بالطريقة نفسها عقب وداع كأس الخليج العربي لكرة القدم أمام النصر. وقال وقتها: «يجب علينا ألا نستسلم على الإطلاق، فنحن فريق واحد، نفوز معاً ونخسر معاً، علينا البقاء دائماً كأسرة واحدة في هذا الوقت الذي نمر به».

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ويتطلع العين (37 نقطة) لاستعادة لقب دوري الخليج العربي الغائب منذ موسمين، رغم صعوبة مهمته، خصوصاً مع تبقي سبع جولات فقط على نهاية الموسم، إذ إن مصيره لم يعد بيده، وسيحتاج لتعثر شباب الأهلي (43 نقطة)، كما أنه أصبح تحت الضغط بسبب دخول أندية الجزيرة (36 نقطة)، والوحدة (35)، والشارقة (35)، على خط المنافسة على اللقب.

ويعد تعليق مباريات دوري الخليج العربي، بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم، بمثابة فرصة لفريق العين الذي تأثرت صفوفه منذ بداية الموسم بعدد كبير من الغيابات، إذ لايزال كل من يحيى نادر وريان يسلم ومحمد خلفان يعملون على التعافي من الإصابة، كما ستكون فترة التوقف فرصة سانحة أيضاً لدى المدرب لتجهيز الثلاثي مهند العنزي ومحمد فايز ومحمد جمال، بعد عودتهم من الخدمة الوطنية.

على جانب آخر، تعاقد مهاجم العين، علي عيد، مع وكيل لاعبين محلي من أجل تولي جميع شؤونه المستقبلية، وكان علي عيد خاض العام الماضي تجربة احترافية مع فريق دينامو زغرب الكرواتي لموسم واحد، قبل أن يعود إلى صفوف «الزعيم» مجدداً، لكنه لم يحظَ بفرصة كافية مع الفريق الأول.