الامارات | لاعبو الجزيرة يهدون «المشجع يوسف» قميصاً ورسائل

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الجزيرة يهدون «المشجع يوسف» قميصاً ورسائل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح نادي الجزيرة جائزة خاصة لأحد مشجعيه المشهود لهم بالحماس والولاء، حيث قام لاعبو الفريق بإعداد مفاجأة للمشجع الصغير، البالغ من العمر 13 عاماً، عن طريق رسائل مصورة مهداة له، إضافة إلى قميص النادي موقعاً من اللاعبين، وذلك بعد أن أرسل المشجع فيديو يساند فيه اللاعبين قبل مباراة الفريق أمام العين في الجولة 19 يوم السبت الماضي.

وقال بيان صحافي: «تلقى المشجع الصغير (يوسف) فيديو به رسائل من نجومه المفضلين، عبّروا من خلاله عن امتنانهم لـ(يوسف) على ولائه ودعمه المستمر للنادي واللاعبين، ووجَّه علي خصيف وميلوش كوسانوفيتش ومسلّم فايز رسائل لـ(يوسف) يشكرونه على دعمه الكبير للفريق، كما تلقى قميصاً موقعاً من لاعبي الفريق، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالنادي».

وكان نادي الجزيرة قد أطلق حملة لتوصيل صوت الجمهور للاعبين من خلال مشاركاتهم التي تم عرضها على جانبي الاستاد خلال المباراة.