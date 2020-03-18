الامارات | لاعبو الظفرة يحثون الجميع على التكاتف لمنع انتشار «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الظفرة يحثون الجميع على التكاتف لمنع انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي الظفرة، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجموعة لقطات فيديو قصيرة، وجه من خلالها عددٌ من لاعبي النادي رسائل تشجيعية للمجتمع، ودعوة للجميع للتكاتف والتعاون، من أجل الحد من انتشار «فيروس كورونا» المستجد.
وظهر بعض لاعبي الظفرة، وبينهم محمد حمدان، والأردني ياسين البخيت، وكذلك البرازيلي دييغو جارديل، والحارس خالد السناني، وهم يؤكدون ضرورة التزام الجميع بتوجيهات السلطات في الدولة، والتعاون من أجل منع انتشار هذا الفيروس.
وذكر النادي كذلك على حسابه أنه قام بتعقيم كل منشآته المختلفة، ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس.
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