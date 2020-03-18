الامارات | «الظبي» تفوز بكأس الأبكار في ختامي الوثبة للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن «الظبي» تفوز بكأس الأبكار في ختامي الوثبة للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت «الظبي»، المملوكة لسيف علي الكتبي، في الشوط الرئيس للأبكار المفتوح، ضمن فعاليات اليوم الثامن من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية «الوثبة 2020»، أمس، بميدان الوثبة في أبوظبي، بعدما فازت بالمركز الأول، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وشهدت الفترة المسائية، التي أقيمت لسن الثنايا لهجن الجماعة، منافسة شرسة من المطايا المشاركة على مدار 14 شوطاً لمسافة ثمانية كلم في الميدان الغربي، من أجل حصد ثمانية رموز خصصتها اللجنة المنظمة للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات وفئة الإنتاج.

وفازت «الظبي» بكأس الأبكار المفتوح في الشوط الرئيس الأول، لتهدي مالكها سيف الكتبي اللقب والجائزة المالية البالغة مليوناً ونصف المليون درهم، إذ أنهت مسافة الشوط في 12.23.7 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت زمني في منافسات الثنايا، وجاءت «هلا» لمحمد سهيل العامري في المركز الثاني، و«لفحة» لأحمد مطر الخييلي في المركز الثالث.

وحلق «مشوش»، لسعيد جابر الحربي، ببندقية الجعدان المفتوح ومليون درهم، في الشوط الرئيس الثاني، واحتل المركز الأول بتوقيت 12.52.7 دقيقة، متفوقاً على «الترس» لأحمد علي السبوسي الذي حلّ ثانياً، و«شديد» لحمد راشد الكتبي الذي جاء في المركز الثالث.

وشهد الشوط الثالث، المخصص للأبكار المحليات، صراعاً قوياً بين «هملولة» لفرج حمودة الظاهري و«ترميج» لأحمد عبيد الكتبي، حسمته البكرة الأولى في اللحظات الأخيرة، مسجلة 12.24.0 دقيقة بفارق جزء واحد من الثانية عن «ترميج»، فيما حلت في المركز الثالث «زعفرانة» لغانم علي الظاهري.

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وتألقت هجن حمد راشد الكتبي في الشوطين الرابع والخامس، بعد أن خطف «كيفان» ناموس وبندقية الجعدان المحليات، إضافة إلى 800 ألف درهم، بتوقيت 12.42.6 دقيقة، وحل ثانيا «همام» لمحمد صالح الحميري، وثالثا «كفو» لمحمد سلطان الكتبي، بينما انتزعت «رغد» أول رموز أشواط الإنتاج، وأهدت بن غدير الكتبي كأس الأبكار المحليات، إضافة إلى مليون درهم، مسجلة 12.42.4 دقيقة، وحلت ثانية«حشمة»، لعبدالله مطر الشامسي، وثالثا «وتر» لعبدالله طالب المري.

«شنفرة» يحرز خامس رموز سن الثنايا للجماعة

فاز القعود «شنفرة» لمبارك سهيل اليبهوني بخامس رموز سن الثنايا للجماعة، بعدما انتزع بندقية الجعدان المحليات من فئة الإنتاج، إذ أنهى السباق في 12.40.2 دقيقة. وحل ثانيا «الشارد» لمحمد سلطان الكتبي، و«ضاري» لمحمد صالح الحميري (الثالث).

ونجحت «الدانة»، لمبارك سعد العامري، في خطف كأس الأبكار المهجنات الإنتاج إضافة إلى مليون درهم، وحلت ثانيا «صدفة» لخليفة الخييلي، وثالثة «أعياد» لناصر حمود العفاري.

وخطف «مفوض»، لحمدان المهيري، ببندقية الجعدان المهجنات الإنتاج، بزمن 12.40.8 دقيقة، متفوقاً على «شاهين»، لسعيد حمد الدرعي، الذي حل ثانياً، و«مروح»، لأحمد علي مسلم المزروعي، في المركز الثالث.

«الظبي» فازت بالجائزة المالية البالغة مليوناً ونصف المليون درهم.