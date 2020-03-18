الامارات | تأجيل «يورو 2020» و«كوبا أميركا» إلى العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «يورو 2020» و«كوبا أميركا» إلى العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر كلا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واتحاد أميركا اللاتينية، تأجيل أكبر بطولتين كروتين كانتا مقررتين الصيف المقبل، وهما «يورو 2020» و«كوبا أميركا» حتى صيف العام المقبل.

وجاء ذلك بعد أن عقد الاتحاد الأوروبي (يويفا)، أمس، سلسلة اجتماعات لبحث استكمال مسابقتيه للأندية (دوري الأبطال و«يوروبا ليغ»)، ومصير نهائيات كأس أوروبا 2020، في ظل المخاوف العالمية من فيروس كورونا المستجد. بينما تم إعلان تأجيل بطولة كوبا أميركا من خلال بيان صحافي نقلته وسائل إعلام لاتينية.

وبدأ «يويفا»، الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقراً، لقاءاته التي تقام عبر تقنية الاتصال بالفيديو، مع ممثلي الأندية ورابطات البطولات الوطنية وممثلي اللاعبين، ومع ممثلي الاتحادات الوطنية الـ55، واجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد.

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وجاء تأكيد الاتحاد قرار تأجيل كأس أوروبا من خلال بيان صحافي صدر أمس على لسان رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين. في المقابل يستمر تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي حتى إشعار آخر، على أن يتم إيجاد حل للمباريات المتبقية فيهما خلال الأيام المقبلة.

وبحلول الجمعة الماضية، باتت البطولات الوطنية الخمس الكبرى في القارة العجوز (ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وانجلترا)، والعديد غيرها، معلقة حتى مطلع أبريل على الأقل، بعد القيود الكبيرة التي فرضها تفشي فيروس «كوفيد-19»، والإجراءات الصارمة المعتمدة للحد من انتشار الوباء.

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي قد قال لوكالة (فرانس برس): «يجب أن يعود الجميع إلى الطاولة عندما تنتهي الأزمة لإعادة جدولة كل شيء.

• الاتحاد الأوروبي اضطر إلى تأجيل المسابقات بسبب تفشي فيروس «كورونا» في القارة العجوز.