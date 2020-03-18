الامارات | 10 نجوم افتقدتهم الملاعب.. ولم تستفد منهم أنديتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم افتقدتهم الملاعب.. ولم تستفد منهم أنديتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضرت الإصابات والإيقافات التي طالت بعض لاعبي الأندية في دوري الخليج العربي بكرة القدم بخزائن أندية، وحمّلتها أعباء مالية في الموسم الحالي، إذ اضطرت لدفع رواتب اللاعبين المصابين والموقوفين أو المستبعدين فنياً دون أن تستفيد من خدماتهم فترات طويلة.

ولم تكن الخسائر المالية مقتصرة على اللاعبين الأجانب فقط، بل طالت اللاعبين المواطنين الذين تعرضوا لإصابات، وفقدوا بسببها أماكنهم في قوائم الأندية. وتُسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز 10 لاعبين افتقدتهم الملاعب فترات طويلة ولم تستفد منهم أنديتهم.

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