شكرا لقرائتكم نبيل دونجا: هدفنا التتويج بالكونفدرالية.. ولا أشغل نفسي بمفاوضات الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، أن الأجازة من التدريبات ضرورية لوضع حلول لفيروس كورونا. قال دونجا خلال تصريحات تلفزيونية: "الأجازة من التدريبات ضرورية لحين وضع حلول لفيروس كورونا". Advertisements أكمل : "نركز في مشوارنا بالكونفدرالية ونسعى لتحقيق بطولة قارية، وأحترم تعاقدي مع بيراميدز". وأتم : "جددت عقدي مع بيراميدز، ولا أشغل نفسي وتركيزي بمفاوضات القطبين ، الأهلي والزمالك، لكن اللعب لأحدهم شرفا لي".

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