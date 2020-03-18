شكرا لقرائتكم الحلواني: صعدت للفريق الأول بالأهلي مع عاشور.. وأتواصل باستمرار مع غالي ومتعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، إنه البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأهلي سابقا، هو من صعده للفريق الأول بالقلعة الحمراء مع حسام عاشور. Advertisements وتابع الحلواني خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "اتواصل بصفة مستمرة مع عماد متعب وحسام غالي، فهم أصدقائي من زمان" وأضاف: "أسامة حسني من أفضل المهاجمين في الكرة المصرية ولم يحصل على حقه في الأهلي"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلواني: صعدت للفريق الأول بالأهلي مع عاشور.. وأتواصل باستمرار مع غالي ومتعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.