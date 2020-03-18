شكرا لقرائتكم عمار حمدي يكشف كواليس جلسته مع فايلر وعبد الحفيظ للرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمار حمدي لاعب الاهلي والمُعار لطلائع الجيش انه عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، من اجل منحه فرصة للمشاركة للتواجد مع المنتخب الاولمبي في أولمبياد طوكيو.

أكد لاعب الجيش في تصريحات تلفزيونية ان فايلر طالب مني الانتظار حتى تأتي الفرصة المناسبة من اجل المشاركة في المباريات ولكنني كنت حريص على التواجد داخل الملعب وهو ما شعر به المدير الفني ووافق على إعارتي للجيش.

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أكمل عمار حمدي انه عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وطلب منه الخروج للإعارة للمشاركة في المباريات ، مؤكداً ان عبد الحفيظ اخطره بموافقة فايلر على الإعارة وانه تفهم موقفه وهو ما ساعده علي الانتقال الي طلائع الجيش .

أشار إلى انه شارك في ٤ مباريات فقط مع الطلائع وقدم أدائا جياد غير ان توقف الكرة بسبب هذه الأحداث اعاد الجميع لنقطة الصفر .