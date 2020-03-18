شكرا لقرائتكم سمير حلبيه يكشف عن إصابة لاعبين بـ "كورونا" في الأندية المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سمير حلبية رئيس النادى المصرى البورسعيدى ، أنه يوجد لاعبين مصابين بفيروس كورونا و لم يتم الإفصاح عنهم داخل الأندية المصرية ، مؤكداً أنه في النادى المصرى لم يظهر أى مصاب حتى الان .

وأضاف سمير حلبية خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة ON TIME SPORT أن مجلس إدارة المصرى مستمر ولا يتقدم أستقالة فى الوقت الحالى وأنه يطالب بتوفير موارد مالية للنادى حيث الدخل من الأعضاء يساوى 2.5 مليون جنية فقط من قبل المسئولين .

وأشار رئيس مجلس إدارة المصرى أن غياب الجمهور في مباريات المصرى الافريقية تؤثر بالسلب على أداء الفريق كما أن الأندية الأخرى مثل الاهلى والزمالك يتواجد أكثر من 50 الف مشجع .

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وكان طارق العشرى المدير الفني لفريق المصري قد قرر "مد" فترة الراحة للاعبين لمدة يومين إضافيين بحيث يعود الفريق لتدريباته يوم الجمعة المقبل.. كان من المفترض أن تنتهى إجازة لاعبى المصري غدًا الأربعاء، إلا أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق البورسعيدى أجرى اتصالات مع طارق العشرى ومجلس إدارة النادى واتخذوا قرارًا بمنح اللاعبين راحة إضافية لمدة يومين حتى تتضح الأمور بشأن عودة المسابقة في موعد محدد.

وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية في جمهورية مصر العربية لمدة خمسة عشر يومًا كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعليق كل الأنشطة الرياضية والتدريبات لكل فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي الرئيسي وكافة الملاعب والأفرع التابعة للنادي .

كما شمل القرار غلق فرع النادي المصري (الضواحي 1) لحين إتمام إجراءات تطهير كافة مرافقه وذلك لمدة خمسة عشر يوما بداية من غدا الأحد الموافق الخامس عشر من مارس كإجراء احترازي حفاظا على صحة أبناءنا من الناشئين والمدربين وكذلك السادة أعضاء الجمعية العمومية والمترددين على النادي وكافة أفرعه وملاعبه، وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يومًا في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.