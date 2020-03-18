شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك السابق: اكتئبت بعد رحيلي عن الأهلي.. والنني مظلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف صلاح ريكو، لاعب وسط المقاصة الحالي والزمالك السابق، إنه دخل في حالة اكتئاب بعد رحيله عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.
قال ريكو خلال تصريحات تلفزيونية: "بدر رجب اكتشفني في اختبارات النادي الأهلي ، كما أنني زاملت محمد النني في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء
أضاف: "محمد النني يستحق الدعم وكان يجب أن يتواجد في معسكر المنتخب الملغي"، كاشفا خالد القماش صاحب قرار تصعيدي للفريق الأول باتحاد الشرطة"
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: اكتئبت بعد رحيلي عن الأهلي.. والنني مظلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.