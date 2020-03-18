شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك السابق: اكتئبت بعد رحيلي عن الأهلي.. والنني مظلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صلاح ريكو، لاعب وسط المقاصة الحالي والزمالك السابق، إنه دخل في حالة اكتئاب بعد رحيله عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

Advertisements

قال ريكو خلال تصريحات تلفزيونية: "بدر رجب اكتشفني في اختبارات النادي الأهلي ، كما أنني زاملت محمد النني في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء

أضاف: "محمد النني يستحق الدعم وكان يجب أن يتواجد في معسكر المنتخب الملغي"، كاشفا خالد القماش صاحب قرار تصعيدي للفريق الأول باتحاد الشرطة"