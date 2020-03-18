شكرا لقرائتكم حطب: سنجتمع مع رئيس الأولمبية الدولية لمعرفة مصير أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، انه سيعقد اجتماعا مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمعرفة مصير أولمبياد طوكيو.
قال حطب في تصريحات تلفزيونية: "سنتواصل عبر مكالمات الفيديو من أجل دراسة آخر المستجدات في الرياضة بسبب فيروس كورونا".
تابع: "الأمور تسير كما هي مخطط لها ونتمنى انتهاء تلك الأزمة على خير".
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