شكرا لقرائتكم نبيل دونجا: آل الشيخ طلب ضمي إلى ألميريا الإسباني.. وأتعلم من طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نبيل عماد دونجا، لاعب بيراميدز، أنه يجتهد للوصول للمكانة التي يتمناها مع فريقه أو المنتخب.

قال دونجا خلال تصريحات تلفزيونية: "أجتهد للوصول إلى المكانة التي أتمناها سواء مع فريقي أو مع منتخب مصر، كما أستفيد من خبرات جميع المدربي لتطوير مستواي الفني ".

وأكمل : "رغم أنني كنت من أقل العقود في بيراميدز إلا أنني مؤمن بقدراتي أن أصبح من أهم اللاعبين".

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وأتم : "المستشار تركي آل الشيخ طلب ضمي إلى ألميريا الإسباني قبل بداية الموسم لكن تمسك إدارة بيراميدز حالت دون ذلك".

أكد دونجا، أن التواجد بمنتخب مصر شرف لأي لاعب.، وأحرص على تطوير مستواي دائما، فالتواجد بمنتخب مصر شرف لأي لاعب".

وأكمل : "طارق حامد قيمة كبيرة وأتعلم منه والمنافسة بيننا في صالح المنتخب، كما أن محمد صلاح قيمة كبيرة لمصر وكان من أقرب اللاعبين لي في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخير.