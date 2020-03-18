شكرا لقرائتكم باسم مرسي يُفسر تصريحه الشهير "مش متابع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكان باسم قد رد على سؤاله أحد الاعلاميين عن مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا قائلاً:" مش متابع".

وقال مهاجم الانتاج خلال حلوله ضيفاَ على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نيتي كانت سليمة ولكن الجميع فسرها بشكل خاطىء".

وأضاف:" السؤال كان عن منتخبات المجموعة المقابلة لمنتخب مصر وتوقعي لها وكان ردي طبيعي أنني غير متابع لتلك المجموعة ولم أقصد أي إساءة لمنتخب بلدي".