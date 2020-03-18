مصدر: الأهلي يحصل على توقيع مدافع إنبي لمدة 5 مواسم

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جدة - عمرو شويل قال الإعلامي محمد فاروق إن الاهلي حصل على توقيع اسامة جلال مدافع انبي لمدة خمس مواسم قادمة من أجل تدعيم خط دفاعه. واضاف فاروق ان امير توفيق مدير التعاقدات انهى توقيع اللاعب منذ شهرين بجلسة خاصة بعد رغبة اللاعب بالتواجد داخل القلعة الحمراء. Advertisements واكمل ان خلال الفترة القادمة سُينهي مسئولي الأهلي الصفقة مع مسؤلي انبي لإنضمام اللاعب في الصيف القادم رسميا للاهلي . ويهتم الأهلي بضم جلال باعتباره من المدافعين المميزين في الدوري المصري حاليا وواحدا من أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم الدفاع الأحمر في الموسم المقبل.

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