شكرا لقرائتكم الشوربجي: التظلمات تعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة طعون الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أنه يبحث عن أسباب تظلم الأندية في العقوبات الموقعة على لاعبيها.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد وقعت عقوبات رادعة عقب مبارا السوبر بموجبها ايقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وامام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الفريق الأبيض، بخلاف ايقاف شيكابالا 8 مباريات وعبد الله جمعة 4 مباريات وياسر ابراهيم وجونيور اجايي مباراتين.

وقال الشوربجي خلال تصريحات تلفزيونية: "أبحث عن أسباب تظلم الأندية في العقوبات الموقعة على لاعبيها، والقرار الأخير وفقا للوائح".

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وأكمل : "سنعقد اجتماع سريع لمناقشة تظلمات الأهلي والزمالك في العقوبات الموقعة على لاعبيهم".

وأتم : "من حق كل لاعب التظلم".