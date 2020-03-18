شكرا لقرائتكم باسم مرسي: تعرضت لظلم في عهد كوبر قبل فرحي بعشرة أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف باسم مرسي خلال استضافته ببرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: " فوجئت بانتشار شائعة هروبي من معسكر المنتخب الوطني بالرغم من تأكيد محمد أبو العلا طبيب الفراعنة وقتها صحة ما قلته".

أوضح باسم مرسي أنه تعرض للظلم خلال الفترة التي استبعد فيها من المنتخب بعدها خاصة وأنه لم يفتعل شيء.

تابع باسم مرسي أنه تأثر سلبياً باستبعاده من المنتخب خاصة أن الأمر جاء قبل زفافه بعشرة أيام فقط وبالحديث مع محمود فايز محلل الأداء السابق، وأسامة نبيه المدرب المساعد وقتها وأكدوا لي أنه لا توجد مشكلة معي الا أنني استبعدت عن صفوف الفريق.