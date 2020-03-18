باسم مرسي يُفسر تصريحه الشهير "مش متابع"

جدة - عمرو شويل فسّر باسم مرسي، مهاجم الانتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، التصريح المثير للجدل الذي أطلقه خلال منافسات أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وكان باسم قد رد على سؤاله أحد الاعلاميين عن مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا قائلاً:" مش متابع".

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وقال مهاجم الانتاج خلال حلوله ضيفاَ على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نيتي كانت سليمة ولكن الجميع فسرها بشكل خاطىء".

وأضاف:" السؤال كان عن منتخبات المجموعة المقابلة لمنتخب مصر وتوقعي لها وكان ردي طبيعي أنني غير متابع لتلك المجموعة ولم أقصد أي إساءة لمنتخب بلدي".