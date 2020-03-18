شكرا لقرائتكم أم كاميليا: باسم مرسي زوج مثالي في البيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت نوران زوجة باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي أن زوجها هادئ للغاية في المنزل.

أضافت نوران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "باسم مرسي زوج هادئ للغاية ومثالي في المنزل يساعدني ببعض الوقت"

تابعت زوجة نجم الزمالك السابق، ان علاقة باسم مرسي وابنته كاميليا قوية للغاية وهو ما يجعله دائماً حريص على اللعب معها ويقضي معها أفضل أوقاتها.

Advertisements

وقالت: "عاني باسم مرسي من عدم قدرته على عدم الرجوع الى اليونان وهي أصعب فترة قضاها في حياته الكروية والتي استمرت 3 أشهر تقريباً قبل الانتقال من سموحة".