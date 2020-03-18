شكرا لقرائتكم سليمان: اتحاد الكرة كان يفضل تعيين جوزيه مدربا للمنتخب عن شحاتة في 2006 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر خلال فترة 2006 كان لا يريد حسن شحاتة لتدريب المنتخب الوطني.
وقال سليمان فى تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكرة حينذاك كان قد اتفق مع البرتغالى مانويل جوزيه، وسمير زاهر كان أذكي واحد فى الجبلاية بسبب مساندته لحسن شحاتة ولكن بعد نجاحه".
وأضاف: "انا قاتلت على اختيار الجهاز الفني بقيادة حسن شحاتة وهو ما أثبت نجاح رؤيتي فى حصد ثلاث بطولات كأس الأمم الأفريقية".
كشف أحمد سليمان، أنه يتوقع فشلحسام البدرى مع المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البدرى سيفشل مع المنتخب الوطنى بسبب اتحاد الكرة واختياراته قبل الاستقرار عليه فى النهاية".
أوضح: "اتحاد الكرة خلق صراعات بسبب اختياراته وحسام البدرى لن يستطيع العمل فى ظل هذه الأجواء الصعبة داخل الجبلاية".
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