باسم مرسي يكشف سر فتاة غيرت مسار حياته في كرة القدم

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جدة - عمرو شويل أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق، أن اللاعبين المصريين بالكامل يشبهون بعضهم في الشكل العام.
أضاف باسم مرسي خلال استضافته ببرنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الفارق بين اللاعب والآخر هي بعض النقاط البسيطة لكنها فارقة مثل الروح والعزم والإصرار على فعل شيء وهو أمر بحمد ربنا أني بقدر أعمله في المباريات".
أوضح باسم مرسي أن شخصيته تغيرت بشكل كبير بعدما رزق بابنته كاميليا التي يراها هي السبب الرئيسي في نظرته المختلفة للحياة حالياً.
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