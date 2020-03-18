شكرا لقرائتكم باسم مرسي: نادم على رحيلي من الزمالك للدوري اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف باسم مرسي خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية: "خروجي من الزمالك للدوري اليوناني أكبر غلطة في حياتي الكروية بالإضافة الى الانضمام لنادي سموحة السكندري".

أوضح باسم مرسي أنه كان اللاعب المصري الوحيد الذي كان يشارك بصفة أساسية من بين 6 لاعبين مصريين لم يكونوا يشاركون في هذا التوقيت.

وقال: "كنت أقدم مستويات رائعة مع الفريق اليوناني الا أنني لم أستطع الاستمرار في التجربة وهو ما اثر علي مسيرتي مع الزمالك في هذه الفترة".