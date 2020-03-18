شكرا لقرائتكم أحمد سليمان يُفجر مفاجآة عن علاقته مع مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، أن مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أسهل من تعامل معه خلال فترة عمله في دورة 2014.
قال سليمان فى تصريحات تلفزيونية: "مرتضي منصور كان يتعامل معي بشكل جيد ومن أسهل الناس الذين تعاملوا معي ولكن يوجد حوله من كانوا سببا فيما حدث من شقاق بينهما".
وأضاف: "الزمالك حصل على بطولتي دوري وكأس أثناء تواجدي فى المجلس، وأنا أول من اتفق مع شركة بريزنتيشن فى مصر".
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