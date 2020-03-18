شكرا لقرائتكم أحمد سليمان يُفجر مفاجآة عن علاقته مع مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، أن مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أسهل من تعامل معه خلال فترة عمله في دورة 2014.

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قال سليمان فى تصريحات تلفزيونية: "مرتضي منصور كان يتعامل معي بشكل جيد ومن أسهل الناس الذين تعاملوا معي ولكن يوجد حوله من كانوا سببا فيما حدث من شقاق بينهما".

وأضاف: "الزمالك حصل على بطولتي دوري وكأس أثناء تواجدي فى المجلس، وأنا أول من اتفق مع شركة بريزنتيشن فى مصر".