شكرا لقرائتكم فيرونا الإيطالى يعلن عن إصابة ماتيا زاكاني بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى فيرونا الإيطالى عن إصابة ماتيا زاكاني لاعب خط وسط الفريق بفيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباء عالمى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية. Advertisements قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بشكل رسمى تأجيل بطولة يورو 2020 المقرر لها يونيو المقبل، لتقام فى صيف 2021، بسبب فيروس كورونا. قال النادى الإيطالى على الموقع الرسمى أن ماتيا زاكاني قد خضع لاختبارات طبية أظهرت إيجابته فيروس كورونا، الأمر الذى سوف يجبر الفريق على الحجر الصحى حتى 25 مارس المقبل.

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