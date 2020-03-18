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أحمد سليمان يكشف سر سفره إلى قطر فى السوبر الإفريقي

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جدة - عمرو شويل أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، سفره لقطر من أجل مساندة القلعة البيضاء أمام الترجى فى السوبر الأفريقي.

 

وقال سليمان فى تصريحات تلفزيونية: "كلام التخابر مع قطر أضحكني كثيرًا، وسافرت إلى هناك من أجل سعادتي بمستوى الفريق فى الفترة الأخيرة كمشجع فقط".

 

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أضاف: "الزمالك قدم مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة بسبب كارتيرون الذى وجد التوليفة المناسبة، والأبيض يعيش فترة استقرار فني بشكل كبير".

أوضح أحمد سليمان، أن أسباب تتويج القلعة البيضاء ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي، هو حب اللاعبين والجماهير وراء تتويج الزمالك بالبطولات فى الفترة الأخيرة، إلى جانب الاستقرار الفني".

 

أردف : "إدارة الزمالك فى الفترة الأخيرة أهم ما يميزها هو الاستقرار الفنى الذى ساد على أجواء الفريق وهو الأمر الذى انعكس بشدة على نتائج الأبيض".

 

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