شكرا لقرائتكم مصدر: الزمالك يكثف مفاوضاته مع طاهر محمد لضمه من المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي المقاولون العرب من أجل الحصول على توقيع لاعب ذئاب الجبل الشاب طاهر محمد طاهر، صاحب الـ22 عام.

تابع عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية، أن مسئولي الزمالك فاوضوا اللاعب، ويجرون حاليًا اتفاقهم مع مسئولي نادي المقاولون العرب من أجل إنهاء صفقة اللاعب مبكرًا.