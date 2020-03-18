شكرا لقرائتكم طارق يحيي: محمد لطيف صنع مني بطل في الزمالك أمام فهود كينيا بأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال يحيي خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" كنا بصدد خوض مباراة أمام فريق الفهود الكيني ببطولة أفريقيا وتعرضت لإصابة قبل المباراة بساعات". وواصل:" لطيف انزعج كثيراً من إصابتي وطالبني أن أقوم بإجراء الاحماء مع اللاعبين وتجربة عضلاتي ووافق محمود أبورجيلة المدير الفني على طلب لطيف". واختتم حديثه:" قمت بعملية الاحماء وشعرت بتحسن كبير ولعبت المباراة وسجلت هدفين وصنعت الهدف الثالث وساهمت في تحويل تأخر الزمالك لفوز كبير".

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