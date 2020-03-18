شكرا لقرائتكم أحمد سليمان يعلن الترشح على رئاسة الزمالك في الانتخابات القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ترشحه على رئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات المقبلة.

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قال سليمان فى تصريحات تلفزيونية: "قررت الترشح على رئاسة نادي الزمالك فى الدورة المقبلة من أجل خدمة أعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف: "الانتخابات الماضية قطعت شوطا كبيرا ولكنني خسرت بسبب أفعال أخري من رئيس النادي على الرغم من عدم اقامتي لأى مؤتمرات أو ندوات".